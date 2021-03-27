استضافت الإعلامية ” منى الشاذلي ” المخرجة ” كاملة أبو ذكري ” في حلقة من برنامجها ” معكم ” المذاع على قناة ” cbc ” .

وخلال الحلقة كشفت كاملة أبو ذكري عن ما وراء كواليس انسحابها من إخراج مسلسل ” زي الشمس ” والتي اعتبرت هذا القرار من أفضل القرارات التي اتخذتها في حياتها .

فقالت : ” كنت صورت أول 10 حلقات وحضرت كل المسلسل والملابس واختارت اللوكيشن بس حسيت إني مش عايزة أهزق نفسي عندي أقعد في البيت ولا أهزق نفسي ” .

وأشارت كاملة إلى إنها اضطرت إلى ترك العمل بسبب إنزعاج بعض الأشخاص التي لم تكشف عن هويتهم من تواجدها بالعمل .. وتابعت : ” قالولي اعتذري وكان فيه تهديدات كده إن لو مش هتسمعي الكلام مش هتلاقي حد يشغلك إنتي خلاص مغضوب عليكي ” .

وأضافت : ” أنا عارفة الأسباب طبعا وادركتها وحسيت إن حتى إسمي مش عايزة اعمل المسلسل ده ميخصنيش والتجربة دي متخصنيش ابدا ” .

وأكدت المخرجة كاملة أبو ذكري على أن أكثر شيء أحزنها عند تركها للمسلسل هو أنها كانت تتعاون مع بعض النجوم لأول مرة وأحبتهم كثيرا خاصة أحمد السعدني وريهام عبد الغفور .

يذكر أن مسلسل ” زي الشمس ” شارك في بطولته كلا من : دينا الشربيني وأحمد ‏السعدني وأحمد داود وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وجمال سليمان وتأليف مريم ناعوم وإخراج سامح عبد العزيز .. وتم عرضه في رمضان 2019 .