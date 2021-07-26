أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صورة قديمة للفنانة المغربية “ سميرة سعيد ”،رصدت شكلها قبل التجميل وبداية شهرتها في سن المراهقة بمرحلة الدراسة، وكشفت الصورة عن التغيير في شكلها، بمرور الزمن، خاصة فيما يتعلق بملامح الوجه.

وبحسب تعليقات المتابعين، فقد تباينت الآراء حول إطلالة النجمة المغربية ذات الـ (63 عامًا)، بين هذه المرحلة واليوم، فبعضهم من أشار إلى محافظتها على تفاصيل ملامح وجهها بالرغم من خضوعها لبعض عمليات التجميل، بينما أشار البعض الأخر إلى أنها كانت أكثر جمالاً بتلك المرحلة.كما بدا شعرها طويلاً وناعماً ومنسدلًا علي كتفيها في الصور المنشورة، وهذا أحدث أختلافًا كبير في إطلالة الفنانة مقارنة بإطلالتها الحالية.

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وطرحت سميرة سعيد أغنيتها الجديدة “mon cheri مون شيرى”، ويحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.

وتصدرت سميرة سعيد «الترند» علي جوجل ومؤشرات البحث، بسبب تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامي “عمرو أديب“، وقالت أغنية “مون شيري” أول ما سمعتها شعرت وكانها من السبعينيات لافتة إلى أنه تم استخدام الجيتار والأورج بنفس الطريقة لتلك الفترة، أما عن التصوير فتشعر وكأنها تعود للخمسينيات والستينيات، إذ تم استخدام السيارات القديمة للدلالة على هذه الفترة.

وأوضحت الديفا سميرة سعيد، أنها بدأت فى تحضير ألبوم جديد منذ 3 أشهر، وتطلق أغنية كل فترة ليكون لها تأثير على الجمهور حيث أن التسويق الآن بالأغاني مختلف ومن الصعب الدفع بألبوم كامل مرة واحدة.

وحققت الديفا سميرة سعيد، من خلال أحدث أغنياتها التي تحمل اسم “مون شيرى” والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وتخطى الفيديو مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في 7 ساعات فقط، بعد أن تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن الديفا سميرة سعيد قد طرحت مؤخرا أغنية «الساعة اتنين بالليل» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، والأغنية من ضمن أغانى ألبومها الذي قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى نهاية موسم الصيف.

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