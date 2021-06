بعد ظهورها بملامح وجه مختلفه مؤخرًا، أعادت مجموعة من الحسابات الفنية علي مواقع التواصل الإجتماعي تداول عدة صور قديمة للفنانة اللبنانية “إليسا”، ورصدت الصور شكلها قبل التجميل وبداية شهرتها بسن الـ 17 إلي الـ 20، أي قبل حوالي 30 عامًا حيث أنها تبلغ من العمر حاليًا (49 سنة)، وكشفت الصور عن التغيير الملحوظ في شكلها، بمرور الزمن، خاصة فيما يتعلق بملامح الوجه.

وبحسب تعليقات المتابعين، فقد تباينت الآراء حول إطلالة النجمة اللبنانية إليسا بين هذه المرحلة واليوم، فبعضهم من أشار إلى محافظتها على تفاصيل ملامح وجهها بالرغم من خضوعها للكثير من عمليات التجميل، بينما أشار البعض الأخر إلى أنها كانت أكثر جمالاً في تلك المرحلة. فإصرافها في التجميل أفسد جمالها الطبيعي الجذاب الذي كانت تتمتع به.

وكانت المطربة اللبنانية إليسا قد نشرت مؤخرًا صورة حديثة لها عبر حسابها علي موقع صور والفيديوهات «إنستجرام» وكتبت معلقة عليها بالانجليزية: «Counting the days to be reunited singing with all of my Saudi audience in lovely Riyadh» أو أعد الأيام التي ألتقي وأغني فيها مع جمهوي السعودي في مدينة الرياض الحبيبة.

وجاءت تعليقات متابعيها وجمهورها ما بين معجب بالصورة ومتسغرب من شكل أو نيولوك الفنانة الجديد، والذي تغير عن شكلها القديم وبأنهم لم يعرفوها، حيث شبهها البعض بالمطربة يارا، وشبهها آخرون بالمطربة احلام، وآخرون قالو إنها تشبه المطربة المصرية آمال ماهر.

و أحيت إليسا حفلاً فنياً ضخماً ضمن سلسلة “حفلات الرياض” في العاصمة السعودية برعاية “الهيئة العامة للترفيه” وشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، حيث قدّمت مجموعة من أبرز أغانيها التي باشرتها بـ”وحشتوني”، وتابعت بتقديم “سهرنا يا ليل”، و”كرهني”، و”لو فيي”، و”كل القصايد» للفنان مروان خوري، وغيرها من الأغنيات.

يُذكر أنّ إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي في مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق يوم 26 من حزيران (يونيو) الحالي. في “قاعة كالكسي” بمدينة #عنكاوا وسط أربيل، في وقت نفدت فيه بطاقات حضور الحفل منذ نحو أسبوعين.

