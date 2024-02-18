أعلنت الفنانة أروى اليمنية خلال لقائها فى برنامج “كتاب الشهرة” للإعلامى على ياسين عن بعض الصعوبات التى تواجهها فى حياتها.

تعرضها للتحرش وتخليها عن الحجاب

كشفت أروى عن تعرضها للتحرش قائله “وأنا طفلة في عمر 7 سنوات تم التحرش بي كنت وقتها في الكويت، وكان من جنسية عربية ليست خليجية، والدتي كانت تقف مع صديقتها وجارتها، وزوج جارتنا هو من تحرش بي”.

تابعت عندما أبلغت والدتي لم تصدقني ولم أجرؤ أن أخبر والدي، والدتي لم تتخيل أن يحدث هذا أو أن يفعل هذا الشخص شيئا بي، وأقنعتني أنني مخطئة، ولفترة كنت أظن أن الخطأ مني أنا.

لماذا تخلت عن الحجاب؟

أضافت كنت محجبة وقت المرحلة الثانوية وخلعت الحجاب عندما دخلت الجامعة، لم يفرضه علي أحد لكن شعرت أنني لست مرتاحة فخلعته.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أروى أغنية “أنا وقلبي”، وصدرت الأغنية على طريقة lyrics فيديو، وأطلقتها على مختلف المنصات الموسيقية.

ما لا تعرفه عن أروى اليمنية

ولدت أروى بدولة الكويت لأب حضرمي وأم مصرية، وانتقلت إلى القاهرة في العام 1986م، حيث استكملت دراستها في الهندسة المعمارية، رغم أن أروي كانت تريد الالتحاق بمعهد الموسيقى إلا أن أهلها رفضوا وطلبوا منها أن تمارس الفن كهواية، واكتشف موهبتها الملحن يوسف مهنا وهي ما زالت تدرس، وبدأت بالظهور لأول مرة كنجمة عام 1999 في مهرجان أوربت، حيث قدمت مجموعة من الأغنيات.

الصدفة التي لعبت دورا في تعريف الجمهور بأروى بشكل أكبر، حيث أنها بعد انتهائها من تقديم فقرتها، التقاها كل من الإعلامي عمرو أديب ونيرفانا، بلقاء كان من المقرر أن يدوم عشر دقائق، إلا أن خطأ فنّيا في التحضير لوصلة الفنان الذي يليها، واستمر اللقاء معها لمدة نصف ساعة، تمكنت فيها أروي من تقديم شخصيتها كمغنية ومحاورة جيدة أمام الناس. وبعد هذا اللقاء اختارت إيمان اسما مستعارا لها وهو أروى وذلك لتفصل بين عملها المهني وعملها الفني.

من هنا بدأ اسم الفنانة أروى يتردد بين المعجبين وبدأت انطلاقتها الفنية في ذلك العام لتستكمل مشوارها الفني وتحصد ثمار نجاحا عاما بعد عام. وصلت أروى إلى أعلى مراتب النجومية وذاع صوتها في جميع أقطار البلاد العربية وحصدت الكثير من الجوائز والألقاب الفنية كملكة اليمن وفيروز اليمن وزهرة الخليج وسفيرة الأغنية اليمنية.

بدأت الفنانة أروى الغناء منذ حولي 12 سنوات ورصيدها الفني حتى اليوم وصل لأكثر من 4 ألبومات وعدد من الأغاني المطروحة للمناسبات كعيد الأم والأعياد الوطنية وعدد من المهرجانات الغنائية. اشتهرت أروى بأدائها أغنياتها بالطابع الحضرمي والخليجي كما غنّت بلهجات عربية أخرى كالمصرية واللبنانية.

كما اشتهرت الفنانة أروى على صعيد برامج التلفاز حيث قدمت برنام “آخر من يعلم” على شاشة ال MBC1 وقد لاقت رواجاً كبيراً من الجمهور ومتابعة شيقه حيث كان له نكهته الخاصة.

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