انتشرت شائعات بشأن وجود علاقة عاطفية بين “كانييه ويست” وعارضة الأزياء الروسية “إيرينا شايك”، حيث تردد أن “كاني” يواعد “إيرينا” سرًا دون أن يراهما أحد.

وعلى الرغم من عدم إعلان أي من “كانييه” ولا “إيرينا” علنًا علاقتهما الرومانسية إلا أن المصادر أشارت إلى أنهما أمضيا الكثير من الوقت الجيد معًا بعد رصدهما في فرنسا وهما يتجولان معًا حول فندق فاخر في 8 يونيو، الأمر الذي يُعتقد أنه يمكن أن يكون “كاني” وصديقته الجديدة زوجين قويين.

وبحسب موقع “ميرور” ظل مغني الراب، 44 عامًا، يواعد عارضة الأزياء الروسية، 35 عامًا، منذ بضعة أشهر بعد انفصاله عن “كيم كارداشيان” والدة أطفاله الأربعة – “نورث” 8 سنوات، “سانت” 5 سنوات، “شيكاغو” ثلاثة أعوام و”بسالم” اثنان – بعد ما يقرب من سبع سنوات من الزواج.

وقال مصدر لـ Us Weekly: “كانييه سعيد للغاية في علاقته الجديدة ويستعد لإتخاذ الخطوة الأولى تجاهها. هو يحب “إيرينا” كونها شخصية هادئة ومريحة للغاية.” كما زُعم أيضًا أن “كاني” يحب علاقة “إيرينا” بصناعة الأزياء وأنها نموذج راسخ ومحترم داخلها.

وتابع المصدر: “إنه يحب كونها تحمل نفوذاً في عالم الموضة. يعتقد أنهما يمكن أن يكونا زوجين أنيقين للغاية.”