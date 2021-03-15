فاز كاني ويست وبيونسيه بجوائز “غرامي” المبكرة، اليوم الأحد، في حفل أعيد تنظيمه بشكل جديد، في ظل آمال صناعة الموسيقى في القضاء على جائحة استمرت لمدة عام.

وفاز كاني ويست في مجال الموسيقى المسيحية المعاصرة لألبومه الإنجيلي “Jesus is King”، وفازت بيونسيه بجائزة أفضل فيديو موسيقي عن “Brown Skin Girl” الذي شاركته مع ابنتها بلو إيفي البالغة من العمر 9 سنوات، حسبما نقلت “رويترز”.

أعلنت الجوائز قبل البث الرئيسي للحفل على شبكة “سي بي إس”، والذي من المتوقع أن يكون حفلا مختلطا من العروض الحية والمسجلة مسبقا دون الجمهور المعتاد من آلاف الموسيقيين والمديرين التنفيذيين لصناعة الموسيقى.

بيلي إيليش، المراهقة التي هيمنت على جوائز “غرامي” العام الماضي، فازت بأغنيتها الرئيسية في فيلم جيمس بوند القادم “No Time to Die”، ولديها ترشيحان آخران لأغنيتها “Everything I Wanted”.