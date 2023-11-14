حل الفنان نيقولا معوض ضيفًا على حلقة جديدة من برنامج «كتاب الشهرة» عبر قناة الجديد من تقديم الإعلامي علي ياسين.

وأطلق نيقولا معوض العديد من التصريحات المثيرة للجدل، والتي جعلته يتصدر التريند بعد ساعات قليلة من عرض الحلقة؛ حيث كشف عن العديد من الأسرار الصادمة في حياته.

تصريحات نيقولا معوض

وبدأ الفنان نيقولا معوض تصريحاته بالحديث عن طفولته مؤكدا أنه عاش فترة من طفولته بالملاجئ بسبب الحروب.

وواصل نيقولا معوض الحديث عن طفولته قائلا: «تعرضت لتجربة سيئة سببت لي الشعور بالكسرة، حيث تم التحرش بي في سن 11 عاما واستمر هذا الإحساس عدة سنوات».

وأكد نيقولا معوض أنه نجح في تخطي تجربته السيئة هذه، عندما كبر وأدرك أنه ليس المذنب، وأن الكثير من الأشخاص يمرون بهذه التجربة ويشعرون بالذنب ويلومون أنفسهم.. ناصحا كل من عانى من التحرش في مرحلة عمرية ما بعدم الهروب، والأفضل أن ينظر إلى التجربة من بعيد ويتأكد من أنه لم يكن الذنب ذنبه».

وواصل نيقولا معوض متحدثا هذه المرة عن مراهقته، قائلا: «كنت ملحدا وأنا بعمر 17 عاما وآمنت بوجود الله بعدما وجدت الشر بحياتنا».

نيقولا معوض والمخدرات

تصريحات نيقولا معوض الصادمة لم تتوقف، فقال: «أدمنت على شرب الكحول فترة ولكنني لم أدمن المخدرات، وأشرب الحشيش مع الأصحاب مجاملة، وتعرضت لحادث سير بسبب الكحول وغفوت أثناء القيادة».

كما كشف نيقولا معوض عن فخره بالمشهد الذي ظهر فيه عاريا وكان في فيلم Three Thousand Years of Longing.. موضحا « فخور بالمشهد العاري لأنه تم تصويره بجمالية ويخدم القصة وهو مشهد فني جميل جدا وأنا سعيد وفخور بهذا المشهد».

نيقولا معوض في مسلسل “الحشاشين”

يُذكر أن نيقولا معوض كشف لموقع إخباري مؤخرا كواليس حصوله على دور عمر الخيام في “مسلسل الحشاشين“، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

وقال نيقولا معوض إن مسلسل “الحشاشين” عرض عليه العام الماضي ليقدمه في موسم 2023 لكنه اعتذر عنه نظرا لارتباطه بتصوير مسلسل “الثمن” في تركيا، وعندما تأجل المسلسل لرمضان 2024 تم عرض العمل عليه مرة أخرى ووافق على الفور.

وأضاف: “كنت مضايق جدا السنة اللي فاتت أما اعتذرت عن المسلسل موضحا أنه يحب العمل مع المخرج بيتر ميمي وسعيد جدا بهذا المسلسل”.

وعن تعاونه مع النجم كريم عبد العزيز قال نيقولا معوض: “طول عمري بحب شغله ونفسي أشتغل معاه بالإضافة لشركة الإنتاج سينرجي”.

ويجسد نيقولا معوض شخصية عمر الخيام في المسلسل، وعن هذا الأمر قائلا: “الشخصية دي كلنا حبينها وعارفينا وتركت أثر كبير جدا والدور دا بيحملني مسؤولية معينة وهذا طبيعة الفنان عندما يجسد شخصية تاريخية”.

مسلسل “الحشاشين” سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية “حسن الصباح”، مؤسس تنظيم جماعة الحشاشين الإرهابية، الذي ولد عام 1037 وطُلب منه السفر إلى مصر في عهد المستنصر بالله الفاطمي، وقضى بها 3 سنوات ما بين القاهرة والإسكندرية، اختلف خلالها مع أمير الجيوش بدر الدين الجمالي، وسجنه ثم طرده من مصر وعاد إلى أصفهان.

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