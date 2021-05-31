حلت الفنانة المصرية منى زكي ضيفة على مواطنها الإعلامي عمرو أديب في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر” للحديث عن نجاح مسلسل “لعبة نيوتن” الذي تم عرضه في رمضان 2021.

وقال عمرو أديب لمنى زكي: “عاوزك تحسي أنك ناجحة وأطلبي أجر أعلى السنة الجاية”، لترد عليه نجمة مسلسل “لعبة نيوتن”: “أقولك على مفاجأة أحنا الوحيدين اللي مكتبناش إننا تريند في رمضان 2021”.

وتابعت منى زكي: “أحاول أن أسير خطوة بخطوة فأنا لم أكن أحلم بالنجاح الذي وصلت له في مسلسل (لعبة نيوتن) وأن أهم شىء في أي عمل أشارك فيه هو المخرج وكاتب المسلسل وهذا سبب نجاحي هذا العام ويرجع في ذلك للمخرج تامر محسن”، وقالت: “لم أمضي مسلسل في دراما رمضان 2022 حتى الآن”.

كما تحدثت منى زكي عن رأي زوجها الفنان احمد حلمي في المسلسل قائلة انه كان يحرص على مشاهدة حلقاته يوميا قائلة “كان يقوم مخلبصني في خدودي او يبرقلي”.

وعن مدى تشابه شخصيتها الحقيقية مع التي جسدتها في المسلسل، ذكرت منى زكي بأن شخصية مدام هنا في “لعبة نيوتن” لا تُشبهها، وتابعت مازحة: “أنا قاسية جدا على أحمد حلمي زوجي”.

يذكر أن مسلسل “لعبة نيوتن” من بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد ونخبة من نجوم الفن. والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.