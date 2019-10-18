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كايلي جينر بإطلالة مثيرة بفستان جلدي قصير

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كايلي جينر

كايلي جينر

شرت نجمة تلفزيون الواقع “كايلي جينر” صورةً جديدة لها عبر حسابها على إنستغرام ظهرت فيها بإطلالة مشابهة لشقيقتها كيم في Met Gala حيث اضطرت كيم خلاله ارتداء مشد ضيق جعلها لا تستطيع الجلوس.

وبالرغم من أن الفستان الجلدي الأسود ضيق إلا أن كايلي لم تستعين بأي من مصممين المشدات لتبدو أنيقة في هذا الفستان.

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can’t resist 🖤

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وعرضت كايلي جينر جسدها الرشيق في فستان جلدي أسود قصير، جاء بفتحة كبيرة عند الصدر، وأكملت مظهرها الأسود بحذاء وحقيبة يد من نفس اللون، كما أسدلت شعرها الأسود الطويل.

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