الصفحة الرئيسية فن كايلي جينر تشعل انستغرام بصورة عارية!

كايلي جينر تشعل انستغرام بصورة عارية!

بواسطة -
0 81

أشعلت عارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، موقع انستغرام بعد نشرها صورة جديدة لها ظهرت فيها عارية.

وظهرت أصغر مليارديرة في العالم، في الصورة وهي جالسة على أحد أحواض المياه بينما كانت عارية باستثناء قبعة رأس غطت بها وجهها، بينما قامت بوضع أحد يديها على صدرها.

وقد حققت الصورة المثيرة للجدل ملايين الاعجابات اقترب الى التسعة مليون في وقت قصير بعد نشرها.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

vacation mode

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.