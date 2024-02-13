تردد مؤخرا داخل الوسط الفني عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد انفصال أشهر قليلة، وأكد مصدر مقرب من الثنائي في تصريح سابق أنهما بالفعل لديه نية للعودة ولكن لن يعلنوا في الوقت الحاضر.

أول رد فعل من حسام حبيب

وتجاهل حسام حبيب الرد على التصريحات والأنباء المتداولة والتي تفيد عودته لـ شيرين عبدالوهاب، فيما قام بطرح منذ ساعات البوستر الرسمي للأغنية الجديدة، والتي تحمل اسم «كدابة» ولكنه لم يكشف عن أي تفاصيل حتى الآن.

بوستر أغنية “كدابة” لـ حسام حبيب

ولكن حسام حبيب فاجأ الجميع، حيث قام بحذف بوستر أغنيته الجديدة «كدابة» والذي طرحه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام .

تعليق شيرين عبدالوهاب

من جانبها، ردت شيرين عبد الوهاب، على أنباء عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب، بعد طلاقهما في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد زواج استمر 5 سنوات.

حيث قالت شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية : “الجواز والطلاق أساسه الإشهار فلو رجعنا هنعلن زي ما أعلنا قبل كده طلاقنا.. دلوقتي إحنا بنشتغل وبس”.

أغنية شيرين الجديدة

على الجانب الآخر كانت شيرين قد طرحت أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم “الدهب” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تتعاون شيرين عبد الوهاب في الأغنية مع الشاعر تامر حسين والملحن مدين ، وتوزيع موسيقي تومزا.

تعتبر هذه الأغنية هي الأولى لشيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا بعد الصلح بينهما وعودة التعاون بينهما مجددا من خلال إنتاج بعض الأغنيات المنفردة.

تفاعل الجمهور مع الاغنية ونالت إعجاب عدد كبير من جمهورها.

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