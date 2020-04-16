طرح الفنان المصري رامز جلال، البوستر الدعائي الاول ليرنامجه الجديد والذي يحمل اسم “رامز مجنون رسمي”، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2020.

ويظهر رامز جلال في البوستر وهو يحمل فانوس رمضان وصاعق كهربائي خلف كرسي اعتراف يجلس عليه هيكل عظمي.

وعلق رامز جلال، على البوستر الدعائي: “بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

ومن المقرر عرض البرنامج على قناة mbc، وسيحل عدد كبير من نجوم الفن والرياضة ضيوفا على البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على توجيه دعوة للضيف لتصوير برنامج حواري مع أروى، ويجلس الضيف على كرسي الاعتراف، وتطلب منه أروى رأيه في رامز جلال، وعندما يبدأ في الحديث عنه يظهر رامز بشخصيته الحقيقية، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزق جديد، حيث يسمع أصواتا مخيفة ويحاولون خداعه بأن هذه الأصوات صادرة من بركان يثور.