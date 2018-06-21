كريستيانو رونالدو ينتظر طفله الخامس من حبيبته

كشف وسائل إعلامية عالمية أن نجم فريق ريال مدريد الإسباني المنتخب البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ ينتظر طفله الخامس وهو الطفل الثاني من حبيبته عارضة الأزياء ​جورجينا رودريغيز​.



وأشارت بعض التقارير العالمية ان الخبر انتشر بعدما شوهدت العارضة رودريغيز البالغة من العمر 24 عاماً ببطن منتفخ في أسبوع الموضة، كما انتشرت لها العديد من الصور وهي تحاول اخفاء انتفاخ بطنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر ان رودريغيز كانت قد وضعت طفلها الأول من اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في شهر تشرين الأول من العام الماضي.