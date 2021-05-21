شاركت نجمة “تويلايت” الشهيرة ​كريستن ستيوارت​ صورة في صفحتها الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي تبدو فيها مرتدية ملابس سهرة باللون البنفسجي واختارت ارتداء جاكيت مفتوحة عند الصدر، وقد ألصقت كتفها بأحد ثديي ​كيندل جينر​ العاريين فيما حدّقت في الآخر، إذ كانت كيندل ترتدي فستاناً بقماش مخرم شفاف أظهر مفاتنها.

وعبرت كريستن المعروفة بأنها ازدواجية الجنس من خلال الصورة عن اشتهائها لـ كيندل وعلقت عليها :”تعجبني كيندل لذا حاولت أن أضعهما في صورة واحدة ، لكن لا يبدو أن الأمر يسير بشكل جيد، هل تعتقدون ذلك؟

وجاءت التعليقات بين من عبر بإيموجي ل”نار” ومن اعتبر أن صفحة كريستن تحولت إلى صفحة جنسية، وآخرون عبروا عن إعجابهم بها.





