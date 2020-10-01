شاركت عارضة الازيا ء الامريكية كريسي تايغن متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر محزن عن فقدانها طفلها الثالث الذي اسمته جاك.

ونشرت كريسي صور تجمعها بزوجها المغني الأمريكي جون ليجند وهما يحتضنان طفلهما الثالث جاك عقب ولادته وصورة أخرى حزينة لكريسي وهي تجلس فوق سرير المستشفى باكية.

وقالت كريسي، 34 عاما، قد نقلت منذ أيام قليلة للمستشفى بسبب تعرضها لمضاعفات حمل خطيرة وإصابتها بنزيف الحاد.

وأعربت كريسي عن حزنهما العميق جراء فقدهما لطفلهما الثالث عقب ولادته، وقالت إنها لم تشعر بمثل هذا الألم هي وزوجها من قبل.

وأضافت، أن الأطباء لم يتمكنوا من إيقاف النزيف وإمداد الجنين بالسوائل التي يحتاجها، ووجهت رسالة لطفلها الذي فارق الحياة قائلة: “جاك، أنا آسفة لأن لحظاتك الأولى في الحياة كانت مليئة بالعديد من المشاكل والتعقيدات التي منعتنا من اصطحابك لمنزلك وأنت على قيد الحياة، سنحبك دائمًا”.