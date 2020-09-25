أقام الفنان المصري كريم فهمي وزوجته دانيا البناوي حفل عيد ميلاد واحد لبناته الثلاثة تمارا وناعومي وجميلة.

ونشرت دانيا البناوي مجموعة من الصور لديكور الحفل الذل جمع قوس القزح والزهور، كما انتشرت صورا تجمعها بـ نبال علي زوجة هشام ماجد وآن الرفاعي زوجة كريم محمود عبد العزيز.

نسفت دانيا إطلالتها من ZARA، فجاء البنطلون واكسسوارا الشعر والحذاء منه، بينما الـ Top من Bersheka.









يذكر أن كريم فهمي متزوج منذ عام 2013 من دانيا البناوي وفي فبراير 2014 رزق بإبنته الأولى كاميليا وبإبنته الثانية ناعومي في سبتمبر 2016[2] في أغسطس 2019 رزق بابنته الثالثة جميل

أما على الصعيد الفني، فآخر أعمال كريم فهمي كان مسلسل “ونحب تاني ليه” من تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، إخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، عماد رشاد، سليمان عيد، إيمان سيد، بدرية طلبة، علا رشدي، تارا عماد، كارولين عزمي، أحمد جمال سعيد وكريم العمري.