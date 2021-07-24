حل الفنان ” كريم محمود عبد العزيز ” ضيفا مع الإعلامية ” منى الشاذلي ” في برنامجها معكم المذاع على قناة cbc .

وخلال اللقاء كشف كريم محمود عبد العزيز عن موقف غريب ومؤثر حدث له بعد وفاة والده الفنان الراحل ” محمود عبد العزيز ” بما يقرب السنة حيث رأه وتحدث معه ولم يكن حلما بل كان مستيقظا .

وأشار كريم إلى أنه حتى الآن لم يجد تفسيرا لهذا الموقف الذي تساءل عنه كثيرا خاصة وأنه لم يكن حلما .

وعن تفاصيل ما حدث قال كريم عبد العزيز : ” هي بقالها كذا سنة بس لحد دلوقتي عمال اسأل فيها هل ده حقيقي حصلي فعلا ولا ده حلم بس أنا كنت صاحي فعلا .. بعد وفاة أبويا قرب السنة أنا نايم والمفروض اصحى عندي تصوير فجأة لقيت أبويا بيصحيني من النوم بس مفيش لمس ” .

وتابع : ” قالي صباح الفل وبصيتله وأنا مش متفاجئ بتعامل على إنه عادي لسه صاحي وجاي بيصحيني .. قالي قوم بقى خد دش وروح التصوير بتاعك وأنا صاحي .. قولتله حاضر وقال حاجة ضحكتني فضحكت كده وبعدين بصيت ملقتوش وساعتها أردكت هو في إيه إيه اللي حصل ” .

وأضاف كريم محمود عبد العزيز أنه بعد فترة تواصل المخرج ” بيتر ميمي ” معه لقراءة سيناريو فيلم ” موسى ” والمشاركة به .. وأثناء قرائته لسيناريو الفيلم وجد نفس المشهد بتفاصيله الذي حدث له مع والده الفنان الراحل ضمن مشاهد الفيلم .

واستكمل متحدثا عن تأثره بذلك : ” حصل حاجة وأنا بقرأ يعني عياط بس على خفيف .. في التصوير بقى أنا لما بصيت لعم صلا عبد الله حسيت إن أنا في اللحظة دي ” .