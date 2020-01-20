“كريم وحليم وحكيم”.. رانيا يوسف ومواصفات عريس المستقبل!

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن عدد زيجاتها السابقة وعن مواصفات الشخص الذي قد ترتبط به في المستقبل..

وقالت رانيا يوسف، خلال لقائها فى برنامج القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى، إنها قد سبق لها الزواج ثلاث مرات، وأنها فى زواجها الثانى كان زوجها أصغر منها بحوالى 4 سنوات، وهذا الأمر سبب لها الكثير من المتاعب، وأنه قد تم استغلال حبها ومشاعرها أسوء استغلال، وأنها لن تقبل أن يتم ذلك مرة أخرى، وأكدت أنها غلطة وعمرها ما هتتكرر.

كما كشفت رانيا يوسف عن المواصفات المطلوبة في الشخص الذى قد ترتبط به في المستقبل قائلة ان أهمها أن يكون كريم الاخلاق وابن ناس ومعاملته تكون جيدة وأن يكون حليم وحكيم في نفس الوقت واضافت “حكيم دي مهمة جدا يعرف يعمل توازن بين حياته وحياتي وحياة اولاده لأن اكيد حيكون عنده حاجة قبل كده”.