بثت قناة إم بي سي، مقتطفات طريفة من حلقة الفنان السعودي راشد الماجد مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامج “جلسة عمر”.

ووجه الإعلامي نيشان سؤالا للفنان راشد الماجد حول معدل ذكائه الفني ليرد الفنان قائلاً : ” عشرة، أو نقول عشرة إلا تكة وخلي التكة عشان العين” ، الأمر الذي أثار ضحك نيشان.

وفي سؤال آخر حول ما يقوله زملاؤه عن صفاته في عدم وجوده، ليجيب راشد الماجد قائلاً : ” أني كسول، فوضوي، ومبذر”.

من ناحية اخرى، تحدث راشد الماجد خلال اللقاء عن الغيرة من زملائه الفنانين قائلا “عديت هذه المرحلة الحمدلله”

وتابع “لو عبدالمجيد عبدالله نزل البوم حلو أبدأ اتحرك اكثر او رابح صقر او محمد عبده او عبادي الجوهر او ماجد المهندس يعني ابقى اتحرك اكثر واسمع الكل عشان اقدر انزل بأشياء مختلفة لأني احب اكون مختلف”.