كشفت الفنانة المصرية ” بشرى ” في تصريحات لها لجريدة اليوم السابع عن الشبكة التي طلبتها من خطيبها رجل الأعمال ” سالم هيكل ” والتي تمثلت في ” مدفن ” يشتريه لها .

وأشارت بشرى في حديثها إلى السبب من وراء طلبها لذلك والذي يعتبر غريبا بإنها تفكر في الآخرة والتي يجب على الإنسان أن يفكر بها كما يفكر في الدنيا .

فقالت : ” محدش عارف إحنا قاعدين لإمتى وماشيين إمتى .. دايمًا بنتعب إننا نعمل لدنيتنا ونشتري بيوت وعربية ومعرفش ليه مبنفكرش في الآخرة زي الدنيا ” .

وأضافت : ” أنا طلبت الدار الآخرة لأن نفسي أكمل معاه مشوار حياتي للآخر ونفضل مع بعض لحد اليوم اللي يا هو يودعني يا أنا أودعه ” .

وأكدت بشرى على أن طلبها بشراء المقبرة لا يعني التشاؤم بل يعني أنها تريد أن تكمل معه حياتها حتى النهاية .

يذكر أن سالم هيكل كان قد فاجئ بشرى بعرض خاتم الخطوبة عليها على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بمساعدة عدد من نجوم الفن الحاضرين وعلى رأسهم الفنان ” خالد الصاوي ” وسط حالة من الذهول والبكاء دخلت بها .