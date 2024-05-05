أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلا غنائيا مساء أمس الجمعة في مدينة دبي والذي غنت به أجمل أغانيها.

وأطلت نجوى في الحفل بفستان أسود طويل وواسع من الأسفل بدت فيه كالحوريات، واعتمدت السعر الأملس الطويل.

إطلالة نجوى كرم الأخيرة

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أكدوا ان نجوى تبدو في هذه الإطلالة كفتاة عشرينية، كما لفتهم نحافة خصرها.

وجرى تداول مقاطع فيديو عدة من الحفل. ومن ضمن التعليقات التي تم رصدها على إطلالة صاحبة أغنية “لو سألوا حبيبي”، “ملكة الأناقة”، و”صوت مميز. إحساس وفخامة وأناقة وجمال”، وقال ثالث “رجعت نجوى ملكة الأناقة مثل زمان”.

في المقابل، سخر آخرون من فستان النجمة اللبنانية؛ إذ قال أحد مستخدمي إنستغرام “الله يعينك على الفستان. يضيق النفس”، وقال آخر “شمس الغنية قمر أي شيء تلبسه يليق بها إلا هذا الموديل ما يليق فيك”.

أما على مستوى الحفل، فقد تصدّر وسم “نجوى كرم في دبي”، قائمة الأكثر تداولاً على منصة “إكس”، مع تداول العشرات من “فانز” النجمة اللبنانية مقاطع مصورة من الحفل عبر حساباتهم، مشيدين بصوتها وطريقة غنائها المميزة.

نجوى كرم تعلن عن عمل غنائي قريب

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن عمل غنائي قريب من إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار طلال.

وكتبت نجوى كرم في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: لطالما استمتعت بأعمالهما، واليوم تشرّفت بالغناء لهما. قريبًا جديدي من كلمات سموّ الأمير بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار الدكتور طلال.

واحتفلت مؤخرا نجوى كرم بعيد ميلادها الـ 58 حيث ولدت في 26 فبراير من عام 1966.

وفي وقت سابق، أحيت الفنانة نجوى كرم في وقت سابق واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في قطر، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا.

حفل نجوى كرم في قطر

وقدمت نجوى كرم خلال حفلها الغنائي والتي أحيته في قطر باقة من أبرز أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح المكشوف.

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