نشرت الفنانة ” منة شلبي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر أعربت من خلالها عن اشتياقها وافتقادها للفنانة ” حنان ترك ” .

وتضمنت التغريدة صورة قديمة جمعت بين حنان ترك ومنة شلبي وكتبت الأخيرة في تعليقها عليها : ” وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب ” .

لترد عليها الفنانة ” حنان ترك ” في تعليق لها قائلة : ” حبيبتي يا منجو .. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب ” .

وعلقت منة شلبي على هذا التعليق فقالت : ” و ميحرمنيش من أنقي وأجدع وأنضف صاحبة وأخت ويباركلك في عمر ولادك وجوزك ويديكي الصحة ويديمك نعمة ” .