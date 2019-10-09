كلمات مؤثرة من هنا الزاهد في وداع طلعت زكريا: “معرفتش كلمة بابا غير و انا معاك”

بكلمات مؤثرة نعت الفنانة هنا الزاهد زوج والدتها السابق الفنان طلعت زكريا الذي توفي امس الثلاثاء عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض .

ونشرت هنا الزاهد صورة لها مع الراحل طلعت زكريا وكتبت: “دي اخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع ابويا و حبيبي و سندي اللي كبرت معاه سنين. انا فتحة الصورة دي من بدري و عايزة اقولك انك ربنا هيدخلك الجنة يا اطيب خلق الله انت ربيت ٣ بنات و كأنك ابوهم و اكتر”.

وتابعت هنا الزاهد: “انا عايزة اقولك اني معرفتش كلمة بابا غير و انا معاك. عمري مقولت اصلا تقريبا بابا غير ليك. كنت بجري عليك اول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما”.

واضافت هنا: “فكرة اول بيض اوملين و قولتلي اعملي مطعم (بالهنا و الشفاه) و اديتني ١٠٠ جنيه عشان تشجعني اطبخ. كنت دايما تقولي انت هتبقى حاجة كبيرة و كنت بتشجعني. كنت فخور بيا لما اتخرجت و عيط اليوم ده. انا عمري محسيت انك مش ابويا اللي مخلفني. انا مش مصدقة اني مش هشوفك تاني و اقولك زازي يا زازي.. نفسي ترجع و اقولك قد ايه احنا بنحبك كلنا و ا قولك انك اعظم ممثل. انا بحبك اوي و مكنتش اعرف اني بحبك اوي كده. هتوحشني يا احن انسان عرفته في حياتي. ارجو الدعاء”.

يذكر ان اخر ظهور للراحل طلعت زكريا أمام الكاميرات كان خلال حفل زفاف هنا الزاهد، وهو الذي كان متزوجًا من والدتها لسنوات طويلة قبل أن ينفصلا مؤخرًا.