حاز العرض الفني الموسيقي بقيادة المايسترو ” نادر عباسي ” في حفل موكب نقل المومياوات الملكية الذي أقيم يوم أمس السبت على إعجاب الكثير من المتابعين لهذا الحدث الكبير وبخاصة الأنشودة الفرعونية التي أدتها مغنية السوبرانو ” أميرة سليم ” .

وغنت أميرة سليم الأنشودة التي جاءت من ألحان الموسيقار ” هشام نزيه ” بكلمات من اللغة المصرية القديمة ” الهيروغليفية ” .. وهو ما دفع الكثيرون ممن أشادوا بها إلى البحث عن معناها .

وكشف الدكتور ” ميسرة عبد الله حسين ” المدرس بكلية الآثار جامعة القاهرة عن تلك الكلمات ومعانيها وقام بترجمتها .. فأشار إلى أنها مختارات من ترانيم المهابة لـ إيزيس من معبد دير الشلويط بالإضافة إلى مختارات من نصوص الأهرام وهي مجموعة من النصوص الدينية المصرية القديمة .

وجاءت كلمات الأنشودة : اى رمت نترو

أن باجو

نتس حنوت وعت

سنج أن إيست بغ أن اس جت اف

سنج أن إيست انتس حنوت آمنت تاوى ام اسيبوى

سنج أن ايست ايرت رع ور حسوت ام سبات

سنج أن إيست ردى نس عات أن نيسو بيتى

أما ترجمتها فهي : يا أيها البشر والآلهة الذين في الجبل

إنها السيدة الوحيدة

مهابة لايسة فإنها التي تلد النهار

مهابة لايسة فإنها سيدة الغرب والأرضين معا

مهابة لايسة فإنها عين رع عظيمة القدر في الأقاليم

مهابة لايسة فإنها التي تهب الكثير لملك مصر العليا والسفلى