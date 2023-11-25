انتشرت عبر مواقع السوشيال ميديا صورة شهدت ظهور بنات الفنانة حلا شيحة بعد أن كبرن وأصبحن شابات في غاية الجمال، وتفاجأ الجمهور من جمالهن الأوربي.

وكانت “حلا” قد نشرت الصورة نفسها -مسبقًا- عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

بنات حلا شيحة

وظهر في الصورة المتداولة أيضا الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد حلا شيحة بصحبة أحفاده اولاد ابنته الفنانة.

بنات حلا شيحة مع جدهن أحمد شيحة – الصورة من حساب الفنانة على إنستجرام

وأثارت الصورة جدلا واسعا بسبب الشبة الكبير بين حلا شيحة وابنتها الكبرى خديجة التي باتت نسخة من والدتها في مرحلة الشباب.

هل تعود حلا شيحة للتمثيل مرة أخرى؟

ومن الأمور التي أثارت الجدل لدى جمهور الفنانة حلا شيحة، تمهيدها للرجوع للتمثيل مرة أخرى، فأخذوا يتسائلون إذا كانت تفكر ف العودة بعد اعتزالها.

وقدمت حلا شيحة سابقا التهنئة للفنان أشرف زكي، الذي فاز بمنصب نقيب المهن التمثيلية، ونشرت صورة له عبر “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “بالتوفيق دايما”، وهو الأمر الذي اعتبره البعض تلميحًا منها لعودتها للتمثيل وتصفية الأجواء.

موقف أشرف زكي من عودتها للفن

وصرّح أشرف زكي، في وقت سابق، بأنه لن يسمح بعودة الفنانة حلا شيحة إلى نقابة المهن التمثيلية مرة أخرى وشدد على أنه لم يعد لها مكان في النقابة ما دام هو موجود على رأسها.

وقال زكي في تصريحات تليفزيونية: “أخطأت في عودتها مرة أخرى للنقابة.. فيه ناس اعتزلت بهدوء، وذلك أفضل لهم، حتى عندما يقررون العودة مرة أخرى يحافظون على أنفسهم، وحلا شيحة قراري واضح في عودتها”، ولكنه عاد وتراجع عن هذا التصريح في لقائه ببرنامج “حبر سري”، وأكد أنه قراره كان انفعاليًا.

وتابع: “لو هي موجودة حاليا وعايزة تصريح هستشير أهل الفن الأول وأهل الفن طيبين.. عُمرنا ما تأخرنا على حد من الفنانين وأنا لا أتاجر بأوجاع الناس”.

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