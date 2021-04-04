استضاف الإعلامي المصري ” عمرو الليثي ” الفنان المصري ” كمال أبو رية ” في برنامجه ” واحد من الناس ” المذاع على قناة الحياة .

وخلال اللقاء تحدث كمال أبو رية عن علاقته بزوجته السابقة الفنانة ” ماجدة زكي ” وأسباب إنفصالهما بعد زواج استمر 20 عاما موجها لها رسالة إعتذار .

فقال : ” ماجدة أنا بحترمها جدا ست مكافحة وست قوية وربت ولادها تربية كويسة واحتضنتهم وأنا بحييها .. بالتأكيد في فترة من الفترات كنت بغلط ومبعملش حساب حاجات كتير وكنت صغير ممكن أكون اخطأت في حقها في أشياء ” .

وتابع كمال أبو رية : ” اتمنى أنها تسامحني وولادي يسامحوني لإن أنا بحبهم جدا ومعنديش غير العيلة دي .. دي أحلى حاجة في حياتي وهي كتر خيرها خلفتلي 3 أولاد والحمد لله كلهم على خلق ومحترمين ومتعلمين كويس ” .