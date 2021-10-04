علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على مصرع رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس اليوم الأحد إثر حادث سير مروع، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ونشرت مي العيدان صور رسام الكاريكاتور، الذي اشتهر برسوماته المسيئة للرسول محمد وعلقت عليها كاتبة: “حوبة رسول الله اشرف الخلق اللي تجاوزت عليه برسوماتك. . مات في حادث سير مروع، وذلك بعد أن اصطدمت السيارة الخاصة بة شاحنة كبيرة كانت امامة، مما ادي الي اشتعال النيران في سيارتة، والعجيب بالامر انة كان برفقة حراسة أمنية”.

وتابعت مي العيدان:” كنت تحت حراسة العبد ولكن الخالق كان لك بالمرصاد”.

يذكر ان فيلكس كان يسير في حماية الشرطة منذ العام 2007 ولكن ذلك لم يمنع تعرضه لعدد من الاعتداءات.