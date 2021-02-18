خضعت الممثلة السورية ​كندا حنا​ لجلسة تصوير خاصة بعيد العشاق ارتدت فيها اللونين الأحمر والأبيض.

ونشرت كندا اليوم إحدى الصور من هذه الجلسة مرفقة إياها بتعليق باللغة الإنكليزية جاء فيه :”هي جميلة لكنها ليست مثل تلك الفتيات في المجلات ،،، هي جميلة لطريقة تفكيرها ،،، هي جميلة لذلك التألق في عينيها ،،، هي جميلة لقدرتها على جعل الناس يبتسمون حتى عندما تكون حزينة!.

https://www.instagram.com/reel/CLUUZ5Jl7IJ/?utm_source=ig_embed



وكانت كندا شاركت متابعيها في صفحتها الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهرها في الستوديو حيث تم تصوير الجلسة وقد ارتدت تنورة بيضاء قصيرة وجلست بوضعيات جريئة وتوب حمراء ضيقة بكمين طويلين وقصة عند الصدر أبرزت جمالها وأكملت الإطلالة بحذاء بكعب عال فضي برّاق ورفعت شعرها إلى الوراء”.

ونال الفيديو العديد من الانتقادات لجرأته فيما أثنى البعض الآخر على رشاقتها ومحافظتها على جسدها الممشوق وأناقتها وسحرها.

إشارة إلى أن كندا متزوجة من ناجي طعمي ولديها منه ابنها فارس وابنتان توأم هما كاتاليا وكرستين.







