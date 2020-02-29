الصفحة الرئيسية فن كندة علوش : ” بحلم اصحى على خبر حلو “

كندة علوش : ” بحلم اصحى على خبر حلو “

بواسطة -
0 340

نشرت الفنانة السورية ” كندة علوش ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة أعربت فيها عن انزعاجها من الاخبار التي يتم تداولها عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة الأخبار الخاصة بتفشي مرض كورونا في العديد من دول العالم .

بالإضافة إلى الأخبار التي ترددت مؤخرا عن وصول شخصين قادمين من فرنسا إلى مصر حاملين فيروس كورونا وهو ما أثار الخوف بين المتابعين من خطر انتشار المرض في مصر .

فكتبت كندة علوش في تغريدتها قائلة : ” كم الأخبار المزعجة مدمر .. نحن في حرب دائمة للحفاظ على المعنويات عالية .. الكورونا والحروب والحوادث و و ” .

وتابعت : ” مهما حاولنا نبعد عن الأخبار السلبية بتوصلنا من أي منفذ .. الواحد صار يحلم يصحى على خبر حلو الله يستر علينا وعلى بلادنا وأهالينا وولادنا قولوا آمين ” .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.