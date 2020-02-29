كندة علوش : ” بحلم اصحى على خبر حلو “

نشرت الفنانة السورية ” كندة علوش ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة أعربت فيها عن انزعاجها من الاخبار التي يتم تداولها عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة الأخبار الخاصة بتفشي مرض كورونا في العديد من دول العالم .

بالإضافة إلى الأخبار التي ترددت مؤخرا عن وصول شخصين قادمين من فرنسا إلى مصر حاملين فيروس كورونا وهو ما أثار الخوف بين المتابعين من خطر انتشار المرض في مصر .

فكتبت كندة علوش في تغريدتها قائلة : ” كم الأخبار المزعجة مدمر .. نحن في حرب دائمة للحفاظ على المعنويات عالية .. الكورونا والحروب والحوادث و و ” .

وتابعت : ” مهما حاولنا نبعد عن الأخبار السلبية بتوصلنا من أي منفذ .. الواحد صار يحلم يصحى على خبر حلو الله يستر علينا وعلى بلادنا وأهالينا وولادنا قولوا آمين ” .