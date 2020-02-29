كندة علوش : ” بحلم اصحى على خبر حلو “

نشرت الفنانة السورية ” كندة علوش ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة أعربت فيها عن انزعاجها من الاخبار التي يتم تداولها عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة الأخبار الخاصة بتفشي مرض كورونا في العديد من دول العالم .
بالإضافة إلى الأخبار التي ترددت مؤخرا عن وصول شخصين قادمين من فرنسا إلى مصر حاملين فيروس كورونا وهو ما أثار الخوف بين المتابعين من خطر انتشار المرض في مصر .
فكتبت كندة علوش في تغريدتها قائلة : ” كم الأخبار المزعجة مدمر .. نحن في حرب دائمة للحفاظ على المعنويات عالية .. الكورونا والحروب والحوادث و و ” .
وتابعت : ” مهما حاولنا نبعد عن الأخبار السلبية بتوصلنا من أي منفذ .. الواحد صار يحلم يصحى على خبر حلو الله يستر علينا وعلى بلادنا وأهالينا وولادنا قولوا آمين ” .
كم الأخبار المزعجة مدمر.. نحن في حرب دائمة للحفاظ على المعنويات عالية
الكورونا والحروب والحوادث و.. و.. 🤦🏻♀️🤦🏻♀️
مهما حاولنا نبعد عن الأخبار السلبية بتوصلنا من اي منفذ
الواحد صار يحلم يصحى على خبر حلو
الله يستر علينا وعلى بلادنا وأهالينا وولادنا
قولوا آمين 🙏🏻🙏🏻
— Kinda Alloush (@KindaAlloush) February 27, 2020