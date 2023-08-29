نشر نجم الأغنية الشعبية الفنان عبدالباسط حمودة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” صورة تجمعه بالفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش وعليق عليها قائلًا: “مع عمرو يوسف وكندة علوش احلي سلفي دة ولا اية “.
كندة علوش بوزن زائد
وظهرت الفنانة كندة علوش بوزن زائد وملامح متغيرة يبدو عليها الإرهاق وتقدم فى العمر، مما أثار الجدل بشكل كبير حول تلك الصور، وتساءل الكثير عن أسباب ما حدث لكنده، وهل تعاني من مرض أم أن تلك الوزن بسبب ابتعادها عن الأضواء.
لم تهتم كنده بتوضيح الأمر، لكن يبدو أنها لا تعاني من أية أمراض وأن وزنها الزائد بسبب تواجدها بالمنزل طوال الوقت برفقة ابنتها حياة وابنها كريم .
معاناة كندة علوش خلال ولادة كريم
من جانب آخر كشف الفنان عمرو يوسف قصة انجاب ابنه كريم وقال : “ابني كريم اتولد في شهر رمضان السنة اللى فاتت، وكانت حكايته حكاية وكان في الشهر السادس وكنا بنفطر عند والدتي وفجأة وجع غير طبيعي وألم عند كندة علوش، فقلنا نفطر الأول وبعدين نبقى نروح المستشفى”.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة “سي بي سي”: “كلمت الدكتور على حالة كندة علوش قال لي حالا على المستشفى ونزلنا قبل الفطار والطريق كان فاضي وربع ساعة كنا هناك، الدكتور قال لنا اطمنوا وبدأ يكشف وفجأة قالنا تولد حالا فيه خطر عليها وعلى الجنين، فطلعت العمليات وولدت وهي حامل في الشهر السادس وقعد شهرين في الحضانة ودي فترة كانت صعبة جدا علينا لحد لما ربنا قومه بالسلامة”.
وتابع: “لما خلفت حياتي اختلفت خالص، وبقى فيه دوشة علشان بس نخرج من البيت بسبب كريم وحياة، وعلشان ناخد نفسنا من العيال قدامنا لسه شوية، بس دور الأبوة عظيم، ودلوقتي بشيل البوتي لعيالي وبغيرلهم البامبرز”.
أحدث منشورات كندة علوش
أشادت الفنانه كندة علوش عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام بمسلسل تحت الوصاية، والذي قامت ببطولته الفنانة مني زكي .
وقالت كنده علوش: المتعة اللي بتخلقها مشاهدة عمل فني جميل وراقي متعة عظيمة خصوصاً اذا كان الواحد بيشتغل في نفس المجال فيبقي مدرك تماماً لكم الصعوبات الرهيبة التي واجهت فريق العمل والمجهود الجبار الي بذلوه عشان يحقق نتيجة على هذا المستوى من الروعة.
واختتمت: تحت الوصاية عمل رائع شديد الخصوصية تبدأ روعته من النص الذي حاكه باتقان وروعة ومصداقية كبيرة كل من شيرين وخالد دياب واختيارهما لموضوع شديد الأهمية أدى طرحه إلى حراك مهم في مياه بعض قوانين الأحوال الشخصية الراكدة، وأخرجه للنور المبدع محمد شاكر خضير برؤية خاصة شديدة الواقعية والحساسية غنية بالتفاصيل باهتمام كبير بكل عناصر العمل الفني ليظهر عمل أقرب للكمال.
كنده علوش ما بتعجبني و دمها ثقيل على الشاشة
ولكن ب النسبة لتدخل الناس بشكلها فهذه الفئة
(( من راقب الناس مات هماً))
جالسين خلف شاشة و عاملين مصلحين اجتماعيين وخبراء لياقة و أزياء و أكثر المتنمرين على الشكل تلاقيهم لا خلقة و لا أخلاق و اغلبهم شكلهم اتعس من الشخص الي يتنمروا عليه ولكن كونهم من خلف شاشة فكثار منهم يكذب و يمثل على الناس انه شكله حلو وانه رشيق و انه وانه وانه
…. الخ وكله من خلف شاشة !
أكثر من يعانون مشكلة ثقة ب أنفسهم و شكلهم أكثرهم تنمر على شكل الآخرين سواء الجسم أو الشعر ! و النسوان تلاقيها مكيودة غيورة و من غيرتها تتنمر على الأخريات و هي تلاقيها حالتها حاله
و تعيش شخصية مختلفة تماماً عن حقيقتها وكله من خلف شاشة 😉
والمضحك يكون ذكر و يتنمر على شكل الاناث
نهفه و مسخرة و كأنه عبارة عن ذكر بهرمونات انثوية و يغار من الاناث!
لو كل شخص ينشغل بنفسه و شكله و ثقافته و يحترم الآخرين طالما محترمين معه و لم يعتدوا عليه و لو كل شخص يطور من نفسه لكانت الثقة عند الناس ب أنفسهم أفضل و نفسيتهم أفضل
و لكان المجتمع كله مختلف للأفضل و الأهم من هذا تربية الانسان تربية سليمة و زرع الثقة بداخله من قِبَل الأهل ولكن بدون تعليمه على الأنانية حتى لا يصيبه جنون العظمة و تسوء الحالة كل ما يكبر !!
الثقة بالنفس تلغي التفكير السلبي عند الانسان مهما كان شكله و لو تكون نظرة الناس بعيدة عن السطحية و التفاهه و المظاهر ،
لكان العالم أفضل.
ماذا تقول أنت؟