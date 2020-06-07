تفاعلت الفنانة السورية كندة علوش مع الاحداث الامنية التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت امس السبت بعد احتجاجات على الازمة الاقتصادية الخانقة والتي تطورت الى اطلاق نار وهتافات طائفية.

وغردت كندة علوش عبر حسابها على تويتر كاتبة: “ياااااارب تحمي لبنان وشعبه من شر الفتنة والحرب…. يااارب هالبلد الحلو بطبيعته وتاريخه وناسه ياارب يرجع لبنان متل ماكان واحسن مليون مرة”.

ياااااارب تحمي لبنان وشعبه من شر الفتنة والحرب.. يااارب هالبلد الحلو بطبيعته وتاريخه وناسه ياارب يرجع لبنان متل ماكان واحسن مليون مرة #لبنان — Kinda Alloush (@KindaAlloush) June 7, 2020

واتبعت كندة علوش بتغريدة اخرى دعت فيها لبلدها سوريا اذا كتبت: “يااارب تحمي بلدي سوريا وشعبا.. يااارب ارحمهم من الحرب والمرض والفقر والجوع.. يااارب نزل رحمتك.. ارجوووكم قولوا آمين”.

يااارب تحمي بلدي سوريا وشعبا.. يااارب ارحمهم من الحرب والمرض والفقر والجوع.. يااارب نزل رحمتك.. ارجوووكم قولوا آمين — Kinda Alloush (@KindaAlloush) June 7, 2020

ثم كتبت كندة علوش تغريدة اخرى مماثلة عن البلد التي تقيم فيها مصر وقالت: “يااارب تحمي بلدي التاني الغالي #مصر بيتي وحياتي.. وتحمي شعب مصر الغالي وكل البلاد والشعوب العربية من كل الشرور من الفتن والفقر والمرض ويارب تعدي هالفترة العصيبة على خير”.