كندة علوش تعلق على كلام منسوب لها حول زوجها السابق: “والله ماقلتش الكلام ده”

حرصت الفنانة كندة علوش على نفي تصريحات نسبت إليها انتشر في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث فيها عن زوجها الأول السيناريست فارس الذهبي.

وعلقت عبر حسابها على “تويتر” نافية تلك التصريحات قائلة: “ماقلتش.. والله ماقلتش الكلام ده، ولا في أي حتة، ياريت ماتنشروا كلام مش متأكدين منو.. وشكراً”.

وكانت ناشطة على “فيسبوك” شاركت منشوراً قالت فيه: ” كندة علوش قالت على زوجها الأولاني هو مكانش ماسك فيَّا من أصلُه عشان يسيب، أنا اللي كنت دايمًا ماسكة، عملت كل اللي أقدر عليه عشان أحافظ على علاقتنا، كنت بتنازل كتير ومفكرة إن اللي بعمله صح، تغاضيت عن عيوبه ومكانتش بتفرق معايا، كنت بخلقله مميزات عشان أشوفها فيه وأرضي بيه. ولما كانت واحدة من صحباتي تقولي كلهم زي بعض ومفيش حد يستاهلك مكنتش بصدق رغم إنهم ف النهاية طلعوا صح .. بس تعرفي كل ده مش نقص فيا أو ضعف وقلة حيلة ولا حتى هبل قد ما هو حب وعشم كبير هو كشخص ناقص مقدرش يفهمه. بس ف الآخر وبعد استنزاف كل المحاولات عشان أفضل ماسكة ومتمسكة بإحساسي ليه وبأمنيتي أتجوزه اللي متمنيتش حاجة ف الدنيا قدها.. قررت فجأة أسيبه.. تعبت.. تعبت واستسلمت. ولما رجع ندمان وقرر يبوس رجلي حتى لو قدام الخلق عشان أرجعله .. قلتله أبعد يا شاطر مبعرفش عيال. أصله سقط من نظري. عمرو بقا عوضني عن كل أرف وتعب شوفته في حياتي ربنا بعته ليا ف وقت كنت بموت فيه حرفيا .. عمرو بالنسبة ليا مش حبيبي وزوجي وبس عمرو بالنسبة ليا روحين ف روح واحدة”.

يذكر أن كندة علوش تزوجت في بداية حياتها الفنية من الكاتب والسيناريست فارس الذهبي، وانفصلت عنه في نيسان (أبريل) 2016 بعد زواج دام ثماني سنوات، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، تزوجت من الفنان عمرو يوسف.