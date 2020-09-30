حققت الفنانة السورية “كندة علوش” نجاحاً كبيراً خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب مسلسلها الجديد “إلا أنا” الذي تقدم من خلاله حكاية “ضي القمر “، والتي تقدم من خلالها معاناة الكثيرين من نساء المجتمع وهي أزمة الإنجاب، لذلك لم تجد أمامها سوى اللجوء للحق المجهري لكي تنجب طفلا ولكن زوجها منع إتمام هذا الأمر.

وتجسد كندة علوش في حكاية ضي القمر من “مسلسل إلا أنا” دور طباخة ماهرة وتجيد جميع أنواع الطبخ، وتدعى “الشيف عاليا”، وتعانى من عدم الإنجاب فتلجأ للتلقيح الصناعى وتواجه عدداً من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة تُطرح خلال السياق الدرامي للأحداث .

ونالت الفنانة كندة علوش إشادات جماهيرية من متابعيها على السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة الأولى، حيث عبر المتابعون عن سعادتهم لمشاهدتها على الشاشة مرة أخرى بعد فترة توقف نتيجة الحمل والإنجاب، متغزلين في طريقة تمثيلها، ومن التعليقات: “كنا منتظرينك يا كنده بداية قوية ورائعة تحفه تدل علي انها حكاية حقيقية تمثل الواقع جو اسري جميل بين الراجل وزوجته كنده علوش، مشروع نجاح لأي عمل درامي وسينمائي الف مبروك يا قمر الحلقة الاولى حلوة…انتى خليتنى بكيت…حرام يا كنده….بس بجد شابوه حبيبتى ما شاء الله أول حلقه من مسلسل جامد جدا بجد تحفه منتظرين حلقات قادمة على نار تمثيل رائع”.

وعرضت مجموعة قنوات DMC الحكاية الخامسة من مسلسل إلا أنا وهى بعنوان ” ضي القمر” السبت الماضى، وتعيد هذه الحكاية كندة علوش للساحة الفنية من جديد بعد فترة توقف، سيناريو وحوار عبير سليمان ومن إخراج أحمد حسن الذى قدم من قبل حكاية “أمل حياتى” بطولة حنان مطاوع التى حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور.

“مسلسل إلا أنا “، قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.