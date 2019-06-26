كندة علوش لـ ملحم زين: شو محترم.. شكراً من القلب

أثنت الممثلة السورية ​كندة علوش​ على موقف الفنان ​ملحم زين​، تجاه ​اللاجئين السوريين​ في ​لبنان​، مؤكدة أن ما قاله كلمة حق ومحبة، في وجه العنصرية ولغة التفرقة.

وكتب علوش في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “شو محترم الفنان ملحم زين بردو على موضوع السوريين بلبنان ببرنامج منا وجر قديش غالية ومهمة كلمة الحق ورسايل المحبة بالوقت يلي بتتفشى فيه العنصرية ولغة التفرقة.. شكراً من القلب “.

وكان زين قد طالب بتنظيم وجود اللاجئين السوريين في لبنان بعيداً عن السجالات السياسية، والإبتعاد عن الإساءة لهم.