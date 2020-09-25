لاقت الصور التي نشرتها الممثلة السورية ​كندة علوش​، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تفاعلاً كبيراً من المتابعين، غير أن البعض لم يصدّق إيضاح كندة كونهما معدلتين بالفلاتر، وتلقت تعليقاً يتهمها بأنها أضاعت ملامحها البريئة، بسبب الخضوع لعملية تجميلة، لترد كندة مؤكدة أنها إستخدمت الفلاتر ولم تخضع لأي تجميل بالوجه.



وظهرت كندة في الصور بشعر طويل، بعد إعتياد من متابعيها على الشعر القصير عليها.

يذكر أن كندة تشارك في حكاية “ضي القمر”، وهي الحكاية السادسة من مسلسل “إلا أنا”، ويشارك في بطولتها محمد شاهين، من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد حسن.