نشرت الفنانة السورية ” كندة علوش ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” علقت من خلاله على ما تشهده سوريا مؤخرا من إحتراق للغابات بها .

وكتبت كندة علوش معربة عن تضامنها مع الشعب السوري في هذه الأزمة : ” بردا وسلاما يا بلدي .. الغابات اللي عم تحترق بسوريا كانت جنة الله على الأرض .. منظر مؤلم واستمراره لليوم الرابع حدث مأساوي .. يارب ارحمنا برحمتك ” .

وتابعت : ” من أول السنة وأنا برفض قول إنه هالسنة صعبة أو قاسية برغم كل الظروف المأساوية اللي عم تتوالى علينا وحاسة إنه واجبنا نضل نتفائل بالخير .. بس فعلا اللي صار كتير سوريا ولبنان والسودان والعراق .. الله يحمي كل البلاد ويحمي الناس ويزيح الغمة عن الجميع ” .