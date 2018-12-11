كورتني كارداشيان تستلقي بإثارة أمام حبيبها السابق وتثير غضب المتابعين

يبدو أن علاقة نجمة تلفزيون الواقع ​كورتني كارداشيان​ وحبيبها السابق ​سكوت ديسك​، والتي تسير على ما يرام رغم أنهما إنفصلا منذ مدة طويلة، إذ يجمعهما ثلاثة أطفال، لم يعجب عارضة الأزياء الأميركية ​صوفيا ريتشي​.

وكانت كورتني نشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعها بسكوت وابنتهما، حيث تظهر مستلقية على السرير بفستان أسود مُثير يكشف الكثير من جسدها الرشيق، بينما يجلس سكوت إلى الخلف منها يحتضن ابنته.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Coparenting A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Dec 5, 2018 at 9:28pm PST

وعلَّق رواد مواقع التواصل الإجتماعي على هذه الصورة، مؤكدين أن كورتني تحاول إستفزاز صوفيا، حبيبة “سكوت” الحالية.

وكشف مصدر أن “صوفيا تعتقد أن كورتني تشعر بالغيرة لعلاقتها الجيدة بسكوت، وستفعل أي شيء لتخريب الأمور بينهما”. وليس هذا فحسب، فقد تزامن نشر الصورة، بالوقت الذي كانت تمضي فيه صوفيا وقتاً ممتعاً برفقة حبيبها وأصدقائه للاحتفال بعيد الحنوكا، وهو عيد يهودي يستمر لثمانية أيام.

وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير صحفية أن “كورتني لا تشعر أنها إرتكبت أي خطأ على الإطلاق”.