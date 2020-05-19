تعيش الفنانة المصرية صفاء أبو السعود حزنا كبيرا بعد تلقيها خبر وفاة زوجها الشيخ صالح كامل .رجل الأعمال والإقتصادى الكبير، حيث توفى بمنزله في الممكلة السعودية

ومما زاد من الحزن والالم عدم تمكن من صفاء أبو السعود وبناتها من المشاركة في تشييع الشيخ صالح كامل بسبب تواجدهم في مصر وعدم تمكنهم من السفر بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال مقربين من أسرة الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود، أنها تلقت الخبر منذ قليل وهى الآن في حالة إنهيار شديد، حيث توفى الشيخ صالح كامل بأزمة قلبية مفاجئة، حيث كان بصحة جيدة ولا يعانى من أي أعراض مرضية.

يذكر أن الشيخ صالح كامل تزوج من الفنانة صفاء أبو السعود، وأنجب منها 3 بنات هي هديل وأصيل ونضير، بينما الشيخ صالح كامل لديه الشيخ عبد الله والشيخ محيى الدين من زوجته الأولى.