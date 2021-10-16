سخرت الفنانة آيتن عامر من إطلالة الفنانة ريهام حجاج في مهرجان الجونة السينمائي 2021، بدورته الخامسه، ونشر حساب موثق يحمل اسم الفنانة المصرية عبارة ساخرة من نجمة “مسلسل وكل ما نفترق“.

وتضمن الحساب الموثق عبارة “برضه صفرا”، في إشارة منها لإطلالة ريهام حجاج التي اعتمدت في إطلالتها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة على فستان أبيض ضيق معتمد على تطريز وسلاسل من نفس اللون، ويتصدره حزام وسط أبيض، وبعد ظهور ريهام حجاج على السجادة الحمراء دونت آيتن عامر عبارتها الساخرة لتستمر حرب التصريحات بين الثنائي.

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بعد نشر آيتن عامر لمنشورها الذي سخرت فيه من إطلالة ريهام حجاج في مهرجان الجونة بعبارة “برضه صفرا”، في إشارة منها بأن اللون الأبيض لا يليق على حجاج، تفاعل الجمهور مع حساب آيتن عامر في تعليقات تباينت ما بين الساخرة من إطلالة ريهام حجاج وأخرى مهاجمة لآيتن عامر.

بداية الأزمة بين ريهام حجاج وآيتن عامر

وكانت الخلافات بين ريهام، وآيتن، قد بدأت في رمضان 2021 الماضي، عندما تعاون الثنائي سويًا بمسلسل «وكل ما نفترق»، من بطولة “حجاج”، وبحسب حديث “عامر” كانت تدخل الأخيرة في سيناريو العمل وكل التفاصيل، الأمر الذي أثار سخط «آيتن».

وكتبت النجمة ريهام حجاج وقتها عبر صفحتها الشخصية بـ موقع “فيسبوك“: «عيشنا وشوفنا إن أخت البطل اللي قدام البطلة طمعانة يبقي دورها أكبر من البطل»، في إشارة منها أن آيتن عامر تطمع في أخذ مساحة دور كبيرة، وبعد هذا المنشور قررت «آيتن» عدم الحديث عن ذلك الأمر مرة أخرى، قائلة «يا جماعة محدش يعملى منشن تاني في أي حاجة تخص الشغلانة دى من فضلكوا.. مش عايزة أفتح الموضوع ده تاني».

وأضافت آيتن: «اللي عايز يصفي حسابــاته مع حد يروح يصفيها.. كل واحد موقفـــه اتعرف واتكشف والحقايق كلها بانت.. مش مسموح لأى حد أيا كان مين هو يطلب منى حــاجة مش من حقه.. وكل واحد يشيل شيلته ويتحمل نتيجة كلامه ووعوده».

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