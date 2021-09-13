احتفلت عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، بعيـد ميــلاد المخرج طارق العريان، تزامنا مع إعلان زواج طليقته المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن.

نيكول سعفان لم تظهر في فيديو الاحتفال بعيد ميلاد المخرج طارق العريان، التي نشرته عبر خاصية ستوري بموقع إنستجرام، حيث أحضرت تورتة عيد ميلاد له مكتوبة عليها اسمه واستعانت بأغاني هذه المناسبة.

فيديو نيكول جاء مفاجئًا، كما أنه مضى فترة من دون أن يظهرا معًا في أي منشور علني، لا سيما وأن علاقتهما أثارت الكثير من الجدل وكانت سببًا بطلاق العريان وأصالة.

وكانت إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي أخبار عن انفصال طارق العريان عن حبيبته عارضة الأزياء نيكول سعفان التي تصغره بأكثر من 20 سنة بعد أشهر على بداية علاقتهما وقيل وقتها أن غيابهما عن التقاط الصور مع بعضهما ليس الا احتراماً لمشاعر ولديه آدم وعلي من زوجته السابقة الفنانة أصالة.

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علاقة العريان ونيكول بدأت مع التحضير للجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق“، فنيكول سعفان فتاة سورية تسعى لتحقيق حلمها في التمثيل، واستغلت فرصة البحـــــــث عن وجوه جديدة في الفيلم وشاركت فيه بالفعل لكن لم يحالفها الحظ لتشغل مساحة كبيرة في العمــــــل.

فظهرت نيكول بالفعل في مشهد الحفل الشهير لكن بلقطات بسيطة، ومن هنا جاءت بداية تعرفها على مخرج العمل طارق العريان.

لكن لم ينته أمر نيكول والعريان بعد “ولاد رزق 2” ونشبت بينهما علاقة صداقة قوية ومرت الأيام وبدأت شائعات الخيانة والانفصال تحاوط أصــالة وطليقها، وبالفعل خرجت شائعـــــة أن العريان على علاقة بممثلة في فيلم “ولاد رزق” وطرحت أيضــاً أسماء كثيرة منهن مــن شاركـــن بالعمل وأخريات من النجمات بعيدا عن الفيلم لكن لم يتم التعرف بشكل واضح وصريح عن هوية هذه الممثلة

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