“كيفانش تاتليتوغ”يعلن نتائج تحليل فيروس كورونا

بعد أن كشف النجم التركى ” كيفانش تاتليتوغ” (الشهير في العالم العربي بـ””مهند”) أنه قد تم نقله واحتجازه بالمستشفي لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وذلك بعد ظهور بعض أعراض فيروس كورونا لديه، اليوم يعلن الفنان التركي عن نتائج التحليل عبر حسابه الرسمى بموقع ” تويتر”.

Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım.

Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim. — Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) April 1, 2020

فنشر تاتليتوغ يقول :”لقد ظهرت النتيجة منذ قليل، وجرى الكشف عن الالتهاب الرئوي في منطقة صغيرة من رئتي نتيجة الفحوصات في المستشفى، حيث كنت أشكو من ارتفاع درجة الحرارة والسعال، تجري متابعتي وعلاجي، وعلمت اليوم أن نتيجة اختبار Covid-19 كانت سلبية”.

مؤكدًا بذلك سلبية نتائج تحليل الفيروس، وانهالت عليه التعليقات من جمهوره ومحبيه يؤكدوا سعادتهم بهذا الخبر السار.