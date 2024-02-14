خضعت النجمة هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة احتفالا بعيد الحب، وظهرت وهي ممسكة بالورود مرتدية فستانا بطباعات لنفس الورود.

هيفاء وهبي تحتفل بعيد الحب

اختارت هيفاء وهبي فستانا من تصميم دار أزياء Richard Quinn، قصير يصل للفخذ، ولملمت شعرها للخلف.

هيفاء وهبي

ومؤخرا، طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أحدث أعمالها الفنية وهي أغنية “وصلتها”، من كلمات محمود عبدالله ومن ألحان الراحل محمد النادي.

هيفاء وهبي تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة

في سياق آخر، أعلن المنتج السينمائي أنور البعثي عن بدء تصوير فيلم “أرض جنهم”، بطولة هيفاء وهبي، وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعبير صبري، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محيي، وذلك في حي المقطم بالقاهرة.

تفاصيل أرض جهنم

وتدور أحداث “فيلم أرض جهنم” في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا في فترة التسعينيات، وتقدم هيفاء وهبي شخصية جديدة تفاجئ الجمهور.

من المتوقع أن يستغرق تصوير الفيلم ما بين 4 إلى 6 شهور، خاصة أن التصوير سيكون في عدة دول وهي مصر، ولبنان، وفرنسا، ومن المفترض أن يتم عرض الفيلم في مصر والدول العربية في نهاية 2024.

فيلم “جوري”

من ناحية أخرى، تستعد النجمة هيفاء وهبي لتصوير فيلمها الجديد “جوري” مع الفنانين محمود الليثي وكريم عفيفي.

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورة من الطائرة مع فريق عمل الفيلم على حسابها بموقع «إنستجرام»، وكتبت معلقة “جوري فيلم جديد للمخرج دكتور مرقص عادل ومدير التصوير أحمد عاشور صيف 2024”.

كانت هيفاء وهبي قد أعلنت عن تعاقدها على فيلم سينمائي جديد من إخراج مرقص عادل ونشرت الصور على حسابها بموقع أنستجرام وكتبت معلقة “”فيلم جديد من تأليف أ. هيثم سعيد ومن إخراج أ. مرقص عادل، التحضيرات بدأت من 4 شهور، المخرج طرح فكرتين، فكرة فيلم رومانسي كوميدي وفكرة فيلم أكشن والاتنين بيشكلوا مفاجأة حلوة”.

فيلم «رمسيس باريس»

أحدث أعمال هيفاء وهبي «فيلم رمسيس باريس» وجسدت خلال أحداثه دور فتاة شعبية تدعى حنين، تضطر للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات.

فيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون إلى باريس بسبب تعويذة سحرية على قطعة حشيش اخترعها حمدي الميرغني، الذي يجسد دور ساحر ضمن الأحداث، ليدخلوا في العديد من الصراعات خاصة بعد سرقتهم لوحة الموناليزا بمتحف اللوفر.

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