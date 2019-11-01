كيف تتصرف مهيرة عبدالعزيز ان اكتشفت خيانة زوجها؟.. فيديو

نشرت الاعلامية مهيرة عبدالعزيز مقطع فيديو من برنامج “كلام نواعم” تحدثت فيه عن الخيانة الزوجية وعن طريقة تصرفها في حال اكتشفت خيانة زوجها.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وتحدثت مهيرة عبدالعزيز في الفيديو عن كيفية تصرفها في حال اكتشفت خاينة زوجها قائلة: “حخليه يحس اني عارفة بس من غير ما واجهه اخليه عايش على اعصابه لحد ما اجمع كل الدلائل والبراهين واخذ قراري”.

وتابعت مهيرة عبدالعزيز “في النهاية الرجل الخاين ما عمل حساب لا للدينه ولا لربه ولا لمجتمعه ولا لاطفاله فعقابه بينه وبين نفسه وبينه وبين رب العالمين”.

وعلقت مهيرة عبدالعزيز على الفيديو كاتبة: “هذا اللي رح أسويه لو زوجي خاني … شو رأيكم؟” واضافت ” بيعود فيها ثقة .. وكثير أشياء بتفقد طعمها ….. قبل ما تواجهي، تأكدي ان معك دلائل على الخيانة لان اول رد له هيكون الإنكار ويطلعك مجنونة وشكاكة وبتتوهمي … وخذي وقتك في اتخاذ القرار ان كان بالاستمرار او الانفصال ولا تخلي احد يتدخل في قرارك او يأثر عليكي لان في النهاية أنتي اللي بتعيشين اثار هالقرار”.