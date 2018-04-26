كيف تضامنت كندة علوش مع أطفال سوريا!

تضامنت الممثلة السورية ​كندة علوش​ مع أطفال ​سوريا​ اللاجئين، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لأحد الأطفال.

وعلّقت على الصورة قائلة: “اللاجئين لأجل النازحين داخلياً.. لأجل المجتمعات المضيفة التي تتحمل وطأة المأساة أيضًا.. لأجل المدنيين العالقين وسط صراعٍ لا ذنب لهم فيه، يجب وضح حدٍ للحرب القائمة، مؤتمر بروكسل في سوريا”.

يذكر أن كندة علوش تحل ضيفة شرف في الدراما الرمضانية، من خلال مسلسل “طايع”، الذي يقوم ببطولته زوجها الممثل المصري ​عمرو يوسف​، من تأليف محمد دياب وإخراج عمرو سلامة.