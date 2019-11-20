كيف تغلّبتْ إدارةُ موسم الرّياض على أزمة حفل محمد رمضان؟.. الفنّان يردّ!

واجهت إدارة “موسم الرياض” أزمة بسبب الحفل الأوّل للفنان المصري محمد رمضان في المملكة العربيّة السّعوديّة، حيث نفدت تذاكر الحفل كاملة قبل يومين كاملين من انطلاقه.

واضطرّت إدارة مهرجان “موسم الرياض” للتّغلّب على هذه الأزمة بعمل توسعات جديدة في مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية، والذي سيشهد الحفل المقرّر له غدًا الخميس 21 نوفمبر الجاري.

وقال المستشار تُركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية إنّ جميع تذاكر حفل محمد رمضان، الأول له في السّعوديّة قد نفدت، موضحًا أنّ موسم الرّياض يواصل تحطيم الأرقام.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه أنّه تمّت زيادة 1000 تذكرة جديدة للحفل فكتب عبر حسابه على تويتر قائلًا: “موسم الرياض يحطم الأرقام نفاذ جميع تذاكر حفل الأسطورة محمد رمضان ونظرًا للإقبال الشديد للحفل تم زيادة ألف تذكرة عن طريق الموقع 21 نوفمبر مسرح معرض السيارات (الجنادرية)”.

من جانبه أعرب محمد رمضان عن سعادته بسبب التوسّعات التي تمّت في مقرّ الحفل موجهًا الشّكر لتركي آل الشيخ، فكتب عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “شكرًا معالي المستشار Turki_alalshikh على الأمر بعمل التوسعات اللازمة لاستيعاب عدد أكبر من جمهوري”.

ويقام حفل محمد رمضان 21 نوفمبر الجاري وذلك على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية، وسط توقّعات بحضور جماهيريّ كبير ويرفع الحفل شعار “أقوى حفل في الرياض”.