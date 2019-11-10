كيف خرجب فيفي عبده من عباءة الراقصة الشرقية؟.. فيديو

ما زالت اصداء الاطلالة الاخيرة للفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على غلاف مجلة “فوغ” مثار جدل نظرا للصدمة التي احدثتها وظهورها بشكل مختلف كليا عما اعتاد عليه جمهورها.

وفي هذا السياق، قال الستايلست ارين ارضروميان ان فيفي عبده صدمته بشكل كبير لدرجة انه لم يستطع التعرف عليها في البداية.

ولفت ارضروميان، في مقابلة مع موقع “فوشيا”، ان فيفي عبده كراقصة معروفة بالرموش والماكياج القوي وتسريحة الشعر ولكن هذه المرة ظهرت بشكل مختلف تماما.

كما اشاد ارضروميان بشياكة فيفي عبده في هذه الصور متمنيا ان يوصلها ذلك الى اماكن جديدة بعيدة عن الرقص الشرقي.