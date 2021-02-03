تعرضت الفنانة بلقيس لهجوم عنيف من جمهورها بعد ساعات قليلة من طرح أغنيتها الجديدة حالة جديدة، حيث اتهمها الجمهور بتقليد محمد رمضان والاستعانة بالمخرج حسام الحسيني مخرج كليب أغنية ” ياحبيبي” والتي حققت نجاحا كبيرا ومشاهدات مرتفعة تخطت 74 مليون مشاهدة.

وقالت بلقيس ردا على تقليدها في لقاء تليفزيوني: “تيجيني من امبارح كومنتات كثيرة وتعليقات منها الجيد ومنها السلبي ، ولكن أنا ما قلدت محمد رمضان ليش يقولوا هذا شايفين محمد رمضان بالكليب ، وحسام الحسيني كثير يعجبني تفكيره واخراجه وما عندي شك أنه حقق نجاح كبير بإخراجه لأغنية يا حبيبي”.

وأكملت بلقيس: “أنا ما قلدت رمضان وممكن يكون الجمهور شاف هيك بس عشان المخرج وطبيعي أن أي مخرج يكون في نقاط تشابه في عمله بس مو معنى كلامي أني قلدت شخص ما، وهاد بالنسبة إلى الألبوم الرابع بعد غياب 3 سنوات وكثير سعيدة بالانتقادات لأنها بتكون مفيدة للعمل وبترفع من نجاحه”.

وعن تقليدها مشهد تايلور سويفت والتي تظهر فيها بالمرآة المكسورة في فيديو كليب أغنيتها “ستريم ستايل”، التي أصدرتها في فبراير (شباط) من العام 2015، وقد استعانت بلقيس بنفس المشهد ، قالت:” للأمانة والله ما شفته ولا أعرف إني فيه مشهد كدا ولا حسام وعبد العزيز كانوا يعرفوا وإنه جه مصادفة”.

وطرحت بلقيس أحدث أغنياتها “حالة جديدة” بطريقة الفيديو كليب على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات سعد المسلم، أما كلمات الراب لكوين جي وهادي، ألحان عبدالعزيز الويس، توزيع علي المتروح والإخراج للمخرج والرابر المصري حسام الحسيني.

“حالة جديدة” هي الأغنية الرئيسية من ألبوم بلقيس الذي يحمل نفس الاسم، ومن المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة على المنصات الرقمية.

وكانت بلقيس قد شوقت جمهورها ببرومو الكليب على إنستغرام، وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع البرومو، خاصة وأنه كشف عن أسلوب جديد في تصوير الكليب، وهو ما وعدت به بلقيس جمهورها بالبعد عن الرتابة والتكرار والأفكار التقليدية المعتادة.

ووجه جمهور بلقيس لها الانتقادات والاتهامات بسرقة فكرة هذا الإعلان من المغنية الأمريكية تايلور سويفت وتقليد محمد رمضان في حركاته.

وانتقد البعض بلقيس بأن أغنيتها تحمل اسم “حالة جديدة”، وبدلاً من أن تقدّم شيئا جديدا ومبتكرا، عملت على تقديم أفكار مكررة.