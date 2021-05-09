أكدت الفنانة المصرية عفاف شعيب على تمسكها بالحجاب كما وجهت رسالة للفنانات اللاتي خلعن الحجاب في الفترة الاخيرة وكان منهن سهير رمزي وصابرين وشهيرة وغيرهن.

وقالت عفاف شعيب، ، خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنه أصبح مؤخرا هناك “تشتت في الأراء وتشتت في الدين” مؤكدة “أن الدين لا يتجزأ”.

وتابعت “أنا أحب أأمن نفسي وربنا سبحانه وتعالى عايزني وانا محجبة فأنا خلاص مأمنة نفسي انه لازم اكون بالحجاب.”

وعن الرسالة التي توجهها لهؤلاء الفنانات، قالت عفاف شعيب: “ربنا يردكم ردًا جميلًا، كلهم عندهم حصيلة دينية كويسة وكنا بنحضر الدروس الدينية مع بعض”.

وأضافت عفاف شعيب أنهن تعلمن على يد عمر عبدالكافي وياسين رشدي، مردفة: “الحاجة ياسمين الخيام كانت على علاقة بهم بتعمل مجالس العلم وكنا بنستفيد ونتعلم”.

وعما إذا كانت تنتوي خلع الحجاب مثلهن، قالت عفاف شعيب: “هخلع الحجاب لما أخش قبري”.