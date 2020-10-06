ردت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر على اتهامها بإحراج زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان ولإساءة له بعد انتشار تصريح لها انها هي سبب شهرته وانه حان الوقت كي يثبت نفسه.

وقالت ليلى اسكندر، في مقطع فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا على هذا الموضوع: “الحمدلله انه نحن في بلد القانون واي احد يشهر باسم احد او ياخد سناب احد ويقعد يتكلم فيه” موضحة انها كتبت “شهرته كفاية على ما اظن الحين اعماله التي تثبت والان ايه ذنبي اذا انتم قرأتوها غلط؟”.

وأضافت ليلى اسكندر: “عنده شهرة كبيرة ما شاء الله بس الحين اعماله هي الاهم لأني انا فخورة فيه وفخورة في اعماله وشهرتنا في سناب ما يعنيلي والذي يعنيلي ان يعقوب قاعد يساوي اعمال جيدة وانا قاعدة اسوي اشياء جيدة في الحياة زواجات وحفلات”.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد ليلى إسكندر على أحد التعليقات الذي وجه لها سؤالا عن سبب عدم ظهور زوجها يعقوب الفرحان معها في مواقع التواصل حيث فهم المتابعون ردها بأن على زوجها الآن إثبات نفسه بنفسه وأنها سبب شهرته؛ ما أثار حالة من الجدل.

ورد ليلى اسكندر ، الذي تم تداول عن زوجها كان “شهرتو كفاية أظن جا الوقت هو يثبت نفسه هو”، لتعلق إحدى المتابعات: “بس كلمتك مو حلوة انك شهرتيه”. لترد اسكندر بتعليق صادم آخر:”الحقيقة تجرح أدري بس هذي الحقيقة ولازم نتعود نقولها مو بس بالعلن حتى لبعض هليك واضح بالحياة تستريح الصدق حبيب الله”.