واجه شيخ العرافين الفنانة شيرين رضا، على الهواء بشأن علاقة ابنتها نور بأبناء طليقها عمرو دياب، قائلا: “هي زعلانة من إخواتها عشان مبيسألوش عليها، بيروحوا لندن ومبيسألوش عليها ومش بيقابلوها”.

وردت “رضا”، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة “برنامج العرافة“، على قناتي “المحور”، و”النهار”: “أنت مخرف، هم يعيشون في لندن، هل كل الإخوة أصدقاء؟! لا، هذا أمر لا يحدث، كما أن نور أكبر منهم سنا ولديها حياتها الشخصية، وهم كانوا صغيرين عليها، ولما كبروا مبقوش أصدقاء، لكنهم إخوات”.

شيرين رضا: مش كل الأخوة أصدقاء

وتابعت: “مش كل الإخوة أصدقاء، ونور لا تغضب من إخواتها، معلوماتك خاطئة يا شيخ العرافين، وعندما تريد التصريح بمعلومة يجب أن تراعي الدقة فيها”.

كما واجه شيخ العرافين الفنانة شيرين رضا، على الهواء بحادث تسببت فيها عندما كانت بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: «فاكرة حادث أمريكا؟! لما خبطتي الراجل بالعربية وهربتي؟!».

عمري ما خبطت حد بالعربية

وردت شيرين رضا: «إيه الكلام الفاضي ده؟! عمري ما خبطت حد بالعربية، عملت حادث وخبطت عربيتين بس».

وتابعت: «هناك في أمريكا لما بيصدقوا يعملوا مشاكل، صدمت سيارتين بعدما اصطدمت سيارة بسيارتي، هذه الصدمة جعلت سيارتي تلف في الطريق السريع وفي هذه الأثناء صدمت سيارتين وكانت السيدتين اللتين صدمتهما جيدين معي في التعامل لكني بعدها فوجئت بأنهما رفعا دعاوى قضائية، كانوا بيتلككوا، وبعدها جيت على مصر».

خطوبة ابنة عمرو دياب

وكانت «نور» ابنة الهضبة عمرو دياب، كشفت في 10 أغسطس 2021، عن خطبتها خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، مشيرة لسعادتها الكبيرة لتحضيراتها عش الزوجية التي انتقلت للعيش فيه بصحبة خطيبها.

وظهرت خلالها بفستان الخطوبة، المزين بالورود، الذي أظهر رشاقتها، فضلا عن اعتمادها على تسريحة شعر بسيطة، بالبحث عن سعر الفستان، التي ظهرت به، وحسب موقع «missguided»، وُجد أنه يباع بـ26 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 562 جنيه مصري.

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